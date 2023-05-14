Запустили разведчиков: в КМВА назвали возможную цель ночной атаки дронов на столицу

Силы ПВО работали в области

Оккупанты в седьмой раз атаковали Киев с начала мая. Вокруг столицы были запущены разведывательные беспилотники. Их уничтожили на дальних подступах во время движения в Киев.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко. Он отметил, что вероятнее всего, целью атаки дронов было выявление позиций сил противовоздушной обороны.

Что касается позднейшей воздушной тревоги, то она прошла для столицы без уничтожения объектов — крылатых ракет из Каспийского направления не зафиксировали в пространстве вокруг Киева. Разрушений и травмированных в городе не обнаружено.

В Харькове ситуация другая. По городу ночью ударили ракетами по Новобаварскому району. Попасть пытались по инфраструктурному объекту, сообщил городской голова Игорь Терехов. Пострадавших нет, тоже обошлось без значительных разрушений — в домах рядом выбило окна и двери.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне активно интересуются силами противовоздушной обороны вокруг столицы. Та же ракета "Кинжал", которую удалось сбить с американской системы Patriot, по мнению специалистов, была направлена сами против нее. Россияне могли запеленговать специфический сигнал и нацелиться на важную для защиты столицы стационарную систему, но остались ни с чем.