WP отредактировала интервью Зеленского после слов о пригожине: главарь "вагнеровцев" уже отреагировал

Зеленский не подтверждал слухи о переговорах ГУР с главарем ЧВК "Вагнера"

Американское издание The Washington Post удалило из интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским отрезок, в котором у него спрашивали о контактах Главного управления разведки Минобороны с главарем наемников ЧВК "Вагнера" евгением пригожиным.

На это обратила внимание русская служба BBC.

В оригинальной версии интервью The Washington Post Зеленскому задали вопрос на основании из "секретных" данных Пентагона. В них говорится, что два украинских чиновника подтверждают переговоры сотрудников ГУР с пригожиным и даже встречи с ним. В частности, главарь ЧВК якобы предлагал Киеву дать ему вывести своих наемников из Бахмута, в ответ на что он обещал раскрыть информацию о позициях регулярных войск россии для последующих атак ВСУ. Зеленский такие слухи не подтвердил.

В то же время на ситуацию отреагировал сам пригожин. По словам боевика, он "до сих пор находится в Африке" с главой ГУР Кириллом Будановым.

"Конечно, могу подтвердить эту информацию. Нам вообще нечего скрывать от иностранных спецслужб. Мы до сих пор с Будановым находимся в Африке. А что касается WP и удаленного фрагмента, то я думаю, что это случилось из-за того, что они не купили вовремя билеты и боюсь, если кто-то узнает, что WP все еще в Африке, им продадут бизнес-класс задорого. Поэтому они просто хотят сэкономить, как обычно", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно пригожин обратился с открытым письмом к министру обороны рф сергею шойгу.