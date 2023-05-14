пригожин бросил вызов путину: западные СМИ предрекают тяжелые последствия для него

кремль может наказать главаря "вагнеровцев" за его истерические высказывания

За время полномасштабного вторжения в россии произошел ряд внезапных и загадочных смертей известных россиян, таких как олигархи или чиновники. За свою жизнь также стоит опасаться и главарю ЧВК "Вагнера" евгению пригожину, который жестко критикует военно руководство страны и самого диктатора.

За частые истерики в социальных сетях и нелестные высказывания о работе Минобороны россии, кремль может его наказать. Потому пригожину уже советуют проявлять осторожность, когда тот, например, пьет чай. Об этом говорится в статье Politico.

"Раздражать или бросать вызов российскому президенту владимиру путину — опасная игра, которая часто заканчивается грохотом и стуком — или аккуратным самоубийством на даче, когда беспорядок не оправдан", – пишет автор статьи.

Отмечается, что по меньшей мере семь олигархов в россии погибли при загадочных обстоятельствах с начала полномасштабной войны. В свою очередь пригожин открыто "играет с огнем", высказывая критику в отношении руководства страны.

"Перешёл ли он наконец границу своей непристойной тирадой на прошлой неделе о "дедушке", в которой в россии многие узнали путина? Россияне наверняка выпадали из окон по гораздо меньшим причинам", — подчеркнул автор.

В то же время в статье высказывается предположение, что путин намерено может позволять пригожину некоторые вольности, чтобы тот был противовесом для высшего российского военного руководства.

"Но наверняка найдется флакон для Пригожина… Когда придет время", — говорится в статье.

Отметим, что 9 мая евгений пригожин опубликовал очередное истерическое видео, в котором вновь говорил о снарядном голоде и затем в разговоре он упомянул таинственного "счастливого дедушку", которому хорошо, несмотря на то, что фронте у россиян большие проблемы. Затем этого же "дедушку" главарь "вагнеровцев" назвал м**аком. В сети сразу предположили, что это намек на путина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на высказывания пригожина отреагировали в кремле и часть свиты путина считает, чт о эти слова о "дедушке" были именно о российском диктаторе. В свою очередь главарь ЧВК "Вагнера" попытался оправдаться и заявил, что есть три кандидатуры, которое могут оказаться "дедушкой". При этом одна из них женская.