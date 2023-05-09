Сети гадают, кого мог иметь ввиду пригожин

Глава ЧВК "вагнера" евгений пригожин опубликовал очередное видео, в котором заявил, что хотя его наемникам по прежнему не дают достаточно боеприпасов, они пока не уходят из Бахмута. Также он упомянул таинственного "счастливого дедушку", которому хорошо, несмотря на все проблемы рф на фронте и задался риторическим вопросом, что делать, если "этот дедушка — законченный м**ак".

Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале пресс-службы пригожина.

В ходе 27-минутной записи Пригожин традиционно напустился на военное руководство рф из-за нехватки боеприпасов.

"Промышленность стругает вот такие вот снаряды, а вместо того, чтобы отдавать их в войска, их накапливают на неких складах. Для чего — никто не знает. И вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат", — жалуется он.

Дальше главарь "вагнеровцев" перешел на туманные разговоры о некоем "дедушке", который думает, что все хорошо.

"А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране? Если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка — законченный м**ак?", — сказал Пригожин.

В сети сразу же увидели в заявлении пригожина явный намек на президента россии, верховного главнокомандующего рф владимира путина.

Как сообщал "Телеграф", ранее пригожин анонсировал уход "вагнера" из Бахмута из-за нехватки боеприпасов. Но как видно, он передумал.