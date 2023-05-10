В окружении путина считают, что пригожин злится из-за того, что не выполнил обещание взять Бахмут к 9 мая

В кремле отреагировали на слова главаря наемников из ЧВК "Вагнер" евгения пригожина про "счастливого дедушку", который в итоге может оказаться "законченным муд**ом". Часть людей в свите путина считают, что это высказывание именно про российского президента, а другие уверяют, что не видят в словах пригожина такого намека.

Об этом пишет российское издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента россии. В кремле восприняли жесткие слова пригожина как "серьезную угрозу" и считают, что сейчас главарь ЧВК "Вагнер" действует исключительно в собственных интересах, а не "в общей команде с российской властью".

Так, из-за снарядного голода наемников в бахмуте пригожин в очередной раз жестко прошелся по Минобороны россии, которое, по его словам, не заинтересовано в помощи своим солдатам на фронте в Украине. Также он добавил, что в россии есть "счастливый дедушка", которому наплевать на проблемы на фронте и по итогу он может оказаться "законченным муд**ом". Часть собеседников из администрации путина уверена, что эти слова именно о нем.

"Конечно, он может потом сказать, что это про [министра обороны сергея] шойгу или про абстрактного обывателя, но люди делают понятные выводы", — сказал один из источников.

Другие же собеседники уверяют в том, что эти слова нельзя считать "прямой атакой" на российского президента. Вероятно, нервозность пригожина можно объяснить невыполненным личным обещанием путину. Главарь ЧВК мог обещать путину взять Бахмут под полный контроль к определенной дате и теперь нервничает из-за того, что "срывает дедлайны".

После того, как слова про "дедушку-муд**а" наделали много шума в сети, пригожин записал еще одно видеообращение, в котором попытался объяснить, о ком же шла речь. Как пишет "Медуза", он назвал сразу три кандидатуры, которые могут оказаться "дедушкой", причем одна из них женская.

Первый вариант — это генерал михаил мизинцев, которого уволили из Минобороны россии якобы за то, что он давал "вагнеровцам" снаряды.

Второй вариант — это начальник Генштаба оккупантов валерий герасимов, который и должен давать снаряды оккупационным войскам, но не делает этого в достаточном объеме (наемники получают 10% от заказов).

И третий вариант — это экс-участница "Дома-2" и по совместительству военнослужащая оккупационных войск Наталья Хим. Женщина в соцсетях предложила "вагнеровцам" ящик снарядов.

"Выберите любой из этих вариантов, кого я назвал дедушкой: мизинцева, герасимова или Наталью Хим", — написали в пресс-службе пригожина в отве на запрос журналистов.

Там же добавили, что ситуация со снарядами пока что остается неизменной. Оккупантам приходится "выскребать" минимальное количество боеприпасов на каждый последующий день. В Минобороны якобы согласились увеличить поставки "вагнеровцам", но из-за бюрократии это произойдет не скоро.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что с позиций под Бахмутом сбежала бригада россиян, из-за чего евгений пригожин в истерике. По его словам, украинцы давят на фланги оккупантов, но "вагнеровцы" кое как держат позиции.