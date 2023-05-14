пригожин кинув виклик путіну: західні ЗМІ пророкують тяжкі наслідки для нього

кремль може покарати ватажка "вагнерівців" за його істеричні висловлювання

За час повномасштабного вторгнення в росії відбулася низка раптових та загадкових смертей відомих росіян, таких як олігархи чи чиновники. За своє життя також варто побоюватися і ватажку ПВК "Вагнера" євгену пригожину, який жорстко критикує військово керівництво своєї країни та самого диктатора.

За часті істерики в соціальних мережах та невтішні висловлювання про роботу Міноборони росії кремль може його покарати. Тому пригожину вже радять виявляти обережність, коли той, наприклад, п’є чай. Про це йдеться у статті Politico.

"Роздратувати або кидати виклик російському президенту володимиру путіну — небезпечна гра, яка часто закінчується гуркотом і стукотом — або акуратним самогубством на дачі, коли безладдя не виправдане", — пише автор статті.

Зазначається, що щонайменше семеро олігархів у росії загинули за загадкових обставин з початку повномасштабної війни. Своєю чергою, пригожин відкрито "грає з вогнем", висловлюючи критику щодо керівництва країни.

"Чи перейшов він нарешті кордон своєю непристойною тирадою минулого тижня про "дідуся", в якому в росії багато хто впізнав путіна? Росіяни напевно випадали з вікон з набагато менших причин", — підкреслив автор.

Водночас у статті висловлюється припущення, що путін має намір дозволяти пригожину деякі вільності, щоб той був противагою для вищого російського військового керівництва.

"Але напевно знайдеться флакон для пригожина… Коли настане час", — йдеться у статті.

Зазначимо, що 9 травня євген пригожин опублікував чергове істеричне відео, в якому знову говорив про снарядний голод і потім у розмові він згадав таємничого "щасливого дідуся", якому добре, попри те, що фронті у росіян великі проблеми. Потім цього ж "дідуся" ватажок "вагнерівців" назвав м**аком. У мережі одразу припустили, що це натяк на путіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на висловлювання пригожина відреагували в кремлі й частина свити путіна вважає, що про ці слова про "діда" були саме про російського диктатора. Своєю чергою ватажок ПВК "Вагнера" спробував виправдатися і заявив, що є три кандидатури, які можуть виявитися "дідусем". При цьому одна з них жіноча.