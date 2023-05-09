Мережі гадають, кого міг мати на увазі пригожин

Голова ПВК "Вагнер" євгеній пригожин опублікував чергове відео, в якому заявив, що хоча його найманцям, як і раніше, не дають достатньо боєприпасів, вони поки не йдуть з Бахмута. Також він згадав таємничого "щасливого дідуся", якому добре, незважаючи на всі проблеми росії на фронті і задався риторичним питанням, що робити, якщо "цей дідусь — закінчений м**ак".

Відповідну заяву було опубліковано у Telegram-каналі пресслужби пригожина.

У ході 27-хвилинного запису Пригожин, як зазвичай, напустився на військове керівництво Росії через брак боєприпасів.

"Промисловість стругає ось такі ось снаряди, а замість того, щоб віддавати їх у війська, їх накопичують на складах. Для чого — ніхто не знає. І замість того, щоб витратити снаряд, убити противника, зберегти життя нашого солдата, вбивають наших солдатів", — скаржиться він.

Далі ватажок "вагнерівців" перейшов на туманні розмови про якогось "дідуся", який думає, що все добре.

"А щасливий дідусь думає, що йому добре. І що робити далі країні? Якщо він правий, дай бог усім здоров'я. А ось що робити країні, що робити нашим дітям, онукам, майбутньому росії і як виграти війну, якщо раптом випадково, я просто припускаю, виявиться, що цей дідусь закінчений м**ак?", — сказав пригожин.

У соцмережах одразу ж побачили в заяві пригожина явний натяк на президента Росії, верховного головнокомандувача Росії володимира путіна.

Як повідомляв "Телеграф", раніше пригожин анонсував відхід "вагнера" з Бахмута через нестачу боєприпасів. Але, очевидно, він передумав.