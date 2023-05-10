В оточенні путіна вважають, що пригожин злиться через те, що не виконав обіцянку взяти Бахмут до 9 травня

У кремлі відреагували на слова ватажка найманців із ПВК "Вагнер" євгенія пригожина про "щасливого дідуся", який у результаті може виявитися "закінченим муд**ом". Частина людей у свиті путіна вважають, що цей вислів саме про російського президента, а інші запевняють, що не бачать у словах пригожина такого натяку.

Про це пише російське видання "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента росії. У кремлі сприйняли жорсткі слова пригожина як "серйозну загрозу" та вважають, що зараз ватажок ПВК "Вагнер" діє виключно у власних інтересах, а не "в загальній команді з російською владою".

Так, через снарядний голод найманців у бахмуті пригожин у черговий раз жорстко пройшовся по Міноборони росії, яке, за його словами, не зацікавлене у допомозі своїм солдатам на фронті в Україні. Також він додав, що в росії є "щасливий дідусь", якому начхати на проблеми на фронті і за підсумком він може виявитися "закінченим муд**ом". Частина співрозмовників із адміністрації путіна впевнена, що ці слова саме про нього.

"Звичайно, він може потім сказати, що це про [міністра оборони сергія] шойгу або про абстрактного обивателя, але люди роблять зрозумілі висновки", — сказав один із джерел.

Інші співрозмовники запевняють у тому, що ці слова не можна вважати "прямою атакою" на російського президента. Мабуть, нервозність пригожина можна пояснити невиконаною особистою обіцянкою путіну. Ватажок ПВК міг обіцяти путіну взяти Бахмут під повний контроль до певної дати і тепер нервує через те, що "зриває дедлайни".

Після того, як слова про "дідуся-муд**а" наробили багато шуму в мережі, пригожин записав ще один відеозвернення, в якому спробував пояснити, про кого ж йшлося. Як пише "Медуза", він назвав одразу три кандидатури, які можуть виявитися "дідусем", причому одна з них жіноча.

Перший варіант — це генерал михайло мізінцев, якого звільнили з Міноборони росії нібито за те, що він давав "вагнерівцям" снаряди.

Другий варіант — це начальник Генштабу окупантів валерій герасимов, який і повинен давати снаряди окупаційним військам, але не робить цього в достатньому обсязі (найманці одержують 10% від замовлень).

І третій варіант — це екс-учасниця "Дома-2" та за сумісництвом військовослужбовець окупаційних військ Наталія Хім. Жінка у соцмережах запропонувала "вагнерівцям" скриньку снарядів.

"Виберіть будь-який з цих варіантів, кого я назвав дідусем: мізінцева, герасимова чи Наталю Хім", — написали у прес-службі пригожина у відповіді на запит журналістів.

Також додали, що ситуація зі снарядами поки що залишається незмінною. Окупантам доводиться "вискребати" мінімальну кількість боєприпасів на кожний наступний день. У Міноборони нібито погодилися збільшити постачання "вагнерівцям", але через бюрократію це станеться не скоро.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що з позицій під Бахмутом втекла бригада росіян, через що євген пригожин в істериці. За його словами, українці тиснуть на фланги окупантів, але "вагнерівці" абияк тримають позиції.