ЗСУ досягли успіху під Бахмутом: з позицій втекла ціла бригада росіян, а у пригожина істерика

Окупанти втратили багато солдатів і техніки

Російська 72 окрема мотострілецька бригада втекла зі своїх позицій під Бахмутом, що дозволило ЗСУ помітно просунутися та викликало чергову істерику у ватажка найманців ПВК "Вагнера" євгенія пригожина.

Як поінформувала пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади, заяви про те, що пригожин там втратив близько 500 осіб, є правдивими.

"Третя штурмова бригада дякує за розголос нашого успіху на фронті", — йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначено, що протягом двох діб на південно-західних околицях міста українські штурмовики змогли ліквідувати 64 окупантів, а ще 87 було знищено на півдорозі до їхніх позицій. У підрозділі зазначають, що серед убитих є й "вагнерівці".

ЗСУ вдалося захопити в полон щонайменше п’ятьох окупантів, а також знищити кілька складів із боєзапасом, мінометів та БМП противника.

Варто зазначити, що у своєму зверненні 9 травня пригожин поскаржився на те, що снаряди йому так і не дали, а російська армія "біжить".

"Біжить, тому що 72 бригада прос*ала 3 квадратні кілометри, на яких у мене загинуло близько 500 осіб", — сказав він, а також додав, що якщо фронт посиплеться, то ЗСУ "прийдуть до Ростова" і війна буде програна для росіян

Крім того, пригожин заявив, що його попередили про те, що якщо його найманці покинуть свої позиції, то це буде розцінено як "зрада батьківщині ".