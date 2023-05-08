Снарядів у "вагнерівців" і справді немає? У ГУР дали оцінку істериці пригожина

Бойовики з ПВК "Вагнера" справді мають серйозні проблеми під Бахмутом

У бойовиків ПВК "Вагнера" справді спостерігається дефіцит боєприпасів, про що нещодавно в істериці кричав ватажок найманців євген пригожин.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україні" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, росія зазнає величезних втрат на Бахмутському напрямку, у тому числі і серед бойовиків ПВК "Вагнера".

"І витрати БК великі. Тому такий дефіцит спостерігається. До того ж з рекрутингом додаткових бойовиків навіть по зонах у різних ПВК, у тому числі у "вагнерівців", справді спостерігаються серйозні проблеми. Хоча такий рекрутинг продовжується", — сказав він.

При цьому Юсов зазначив, що на напрямках, де ворог намагається проводити наступальні дії, лімітування боєприпасів у росіян не спостерігається.

"Бахмут, Авдіївка. Там вони намагаються не жаліти боєприпасів. Хоча інформація про проблеми з БК, з технікою, з бронетехнікою присутня, і про проблеми з артилерією – теж. Ми їх не можемо і не маємо щодо цих напрямків перебільшувати, але такі сигнали поступають", — додав він.

Нещодавно Юсов також дав інтерв’ю "Телеграфу", почитати яке можна за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав, що в міноборони росії відповіли на прохання пригожина виділити більше боєприпасів.