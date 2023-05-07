У міноборони рф відповіли на істерику пригожина: що зміниться

пригожину пообіцяли снаряди, які він довгий час випрошував у Міноборони росії

Після істерики глави ПВК "Вагнера" євгенія пригожина, коли він обматюкав військове керівництво росії через "снарядний голод" у своїх найманців, в Міністерстві оборони рф пообіцяли йому дати боєприпаси та озброєння в такій кількості, яка буде необхідна.

Інформацію про це сьогодні, 7 травня, було опубліковано у Telegram-каналі пресслужби євгена пригожина. За його словами, "вагнерівцям" також нібито дозволили діяти в Бахмуті так, як вони вважають за потрібне.

"Нам клянуться, що на фланги буде виставлено все, що необхідно для того, щоб нас не підрізав противник. нам говорять про те, що ми можемо діяти в Артемівську (Бахмут, — Ред.) так, як вважаємо за потрібне. І нам дають суровікіна (сергій суровікін — генерал армії росії, — Ред.), як людину, яка буде приймати усі рішення у рамках бойових дій ПВК "Вагнера" у взаємодії з Міністерством оборони", — заявив пригожин.

Ватажок "вагнерівців" наголосив, що суворікін — це єдина людина із зіркою генерала армії, яка вміє воювати.

Зазначимо, що у січні 2023 року сергій суровікін був усунений з посади командувача Об’єднаного угрупування російських військ в Україні. Тоді його замінив начальник Генштабу росії валерій герасимов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пригожин зробив нову гучну заяву щодо того, що відповідальними за смерть десятків тисяч "вагнерівців" є міністр оборони рф сергій шойгу і голова генштабу валерій герасимов.