пригожин знову накинувся на шойгу, а кадиров рветься до Бахмута — у Зеленського пояснили, як реагувати

Українцям нагадали, що те, що відбувається в лавах окупаційної армії, спрямоване на російського споживача

Ватажок російської ПВК "Вагнер" євгеній пригожин, який напередодні записав гучне відео з критикою російського міноборони, продовжив звинувачувати його керівництво.

Так в одному зі своїх відео, пригожин визнав, що під час бойових дій було ліквідовано "десятки тисяч найманців", а також повідомив, що за їхню смерть відповідальні міністр оборони рф сергій шойгу і голова генштабу валерій герасимів.

Зокрема, ватажок найманців розповів, що всі заявки на постачання снарядів було написано.

"Нам їх не давали. Тому за десятки тисяч убитих і поранених перед їхніми матерями та дітьми вони відповідають. І я цього досягну", — сказав пригожин.

Варто зазначити, що заява ватажка вагнерівців з’явилася на тлі його обіцянки до 10 травня вивести своїх бойовиків з Бахмута. Втім, на це вже відреагував голова Чечні рамзан кадиров, який у своєму telegram-каналі пообіцяв, що у разі виходу найманців із міста він надішле своїх людей на їхнє місце.

При цьому він також поскаржився на те, що його солдати також під час повномасштабного вторгнення недоотримували снаряди і закликав російське військове керівництво приїхати на місце і розібратися. Водночас, голова Чечні заявив, що на війні "снарядів не вистачає завжди".

Крім того, кадиров розкритикував пригожина за його методи із залучення уваги.

"Знімати тіла загиблих бойових товаришів заради суспільного резонансу... неправильно", — написав він.

В Україні теж відреагували на ситуацію із "розборками" між російськими окупантами.

"Будь-які заяви російських суб’єктів, зокрема, лаврова, пескова, медведєва і, безумовно, пригожина (ПВК "Вагнер"), спрямовані виключно на невибагливого внутрішнього споживача", — написав у своєму Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк підкреслив, що ці особи до реалій війни не мають жодного відношення, а їхні суперечки говорять лише про внутрішню напругу.

Нагадаємо, на заяви пригожина вже відреагували у російській держдумі, де висловили думку, що жодних ПВК у країні взагалі існувати не повинно, а найманців треба зібрати під управлінням єдиної людини у структурі армії.