"М’ясник Маріуполя" перейшов до пригожина? Звільненого заступника шойгу помітили з "вагнерівцями"

Ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин заявив, що "м’ясник Маріуполя" був єдиним, хто боровся зі снарядним голодом окупантів

Колишній заступник міністра оборони росії михайло мізінцев, якого звільнили наприкінці квітня, нібито приєднався до групи найманців "Вагнера". Його помітили у військовій формі найманців у Бахмуті.

Про це пише CNN із посиланням на російських воєнкорів. Один із них опублікував у своєму Telegram-каналі два відео, на яких мізінцев об’їжджає Бахмут, де не припиняються запеклі бої.

Імовірно, "маріупольський м’ясник", так називають михайла мізінцева за низку жорстоких операцій на фронті, став заступником командира ПВК "Вагнер". Нагадаємо, що 27 квітня стало відомо про те, що мізінцева звільнили з посади заступника міністра оборони росії сергія шойгу. Причина залишається невідомою, але деякі воєнкори припускають, що з боку керівництва до мізінцева могла з'явитися серйозна претензія.

Ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин висловив своє невдоволення звільненням "м’ясника Маріуполя" і заявив, що він був єдиним у міністерстві оборони росії, кого хвилював снарядний голів найманців на фронті.

"На далекосхідних арсеналах знаходилася велика кількість боєприпасів непридатної 4-ї категорії, ця 4-та категорія мізінцевим дбайливо збиралася: боєприпас до боєприпасу, гільза до бойової частини тощо комплектувалося і з цих боєприпасів він (мізінцев) передавав це як нам "(Вагнер"), так і в інші підрозділи, про це всі добре знають і досі, я думаю, йому вдячні за те, що не втратили людей. Коли почався снарядний голод — то нам почали видавати близько 30% наших заявок, заявки наші — вони у 5–6 разів менші, аніж те, що потрібно за розрахунками, яким навчають у Генштабі", — поскаржився євген пригожин.

Також "Телеграф" розповідав про те, що "вагнерівці" мають намір вийти з Бахмута 10 травня, заявив ватажок найманців євген пригожин. Причиною, через яку окупанти готові відмовитися від міста, яке намагаються захопити майже рік, став снарядний голод та величезні втрати.