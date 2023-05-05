"Мясник Мариуполя" перешел к пригожину? Уволенного зама шойгу заметили с "вагнеровцами"

Главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин заявил, что "мясник Мариуполя" был единственным, кто боролся со снарядным голодом оккупантов

Бывший замминистра обороны россии михаил мизинцев, которого уволили в конце апреля, якобы примкнул к группе наемников "Вагнера". Его заметили в военной форме наемников в Бахмуте.

Об этом пишет CNN со ссылкой на российских военкоров. Один из них опубликовал в своем Telegram-канале два видео, на которых мизинцев объезжает Бахмут, где не прекращаются ожесточенные бои.

Предположительно, "мариупольский мясник", так называют михаила мизинцева за ряд жестоких операций на фронте, стал заместителем командира ЧВК "Вагнер". Напомним, что 27 апреля стало известно о том, мизинцева уволили с должности заместителя министра обороны рф сергея шойгу. Причина остается неизвестной, но некоторые военкоры предполагают, что со стороны руководства к мизинцеву могла появиться серьезная претензия.

Главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин высказал свое недовольство увольнением "мясника Мариуполя" и заявил, что он был единственным в министерстве обороны россии, кого волновал снарядный голов наемников на фронте.

"На дальневосточных арсеналах находилось большое количество боеприпасов непригодной 4-й категории, эта 4-я категория мизинцевым бережно собиралась: боеприпас к боеприпасу, гильза к боевой части и так далее комплектовалось и из этих боеприпасов он (мизинцев) передавал это как нам (в ЧВК "Вагнер"), так и в другие подразделения, об этом все хорошо знают и до сих пор, я думаю, ему благодарны за то, что не потеряли людей. Когда начался снарядный голод — то нам стали выдавать около 30% от наших заявок, заявки наши — они в 5–6 раз меньше, чем то, что требуется по расчетам, которым учат в Генштабе", — пожаловался евгений пригожин.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что "вагнеровцы" намерены выйти из Бахмута 10 мая, заявил главарь наемников евгений пригожин. Причиной, по которой оккупанты готовы отказаться от города, который пытаются захватить почти год, стал снарядный голод и огромные потери.