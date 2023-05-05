пригожин опять набросился на шойгу, а кадыров рвется в Бахмут - у Зеленского объяснили, как реагировать

Украинцам напомнили, что происходящее в рядах оккупационной армии направлено на российского потребителя

Главарь российской ЧВК "Вагнер" евгений пригожин, который накануне записал громкое видео с критикой российского минобороны, продолжил обвинять его руководство.

Так в одном из своих видео, пригожин признал, что во время боевых действий были ликвидированы "десятки тысяч наемников", а также сообщил, что за их смерть ответственны министр обороны рф сергей шойгу и глава генштаба валерий герасимов.

В частности, главарь наемников рассказал, что все заявки на поставки снарядов были написаны.

"Нам их не давали. Поэтому за десятки тысяч убитых и раненых перед их матерями и детьми они понесут ответственность. И я этого добьюсь", — сказал пригожин.

Стоит отметить, что заявление главаря "вагнеровцев" появилось на фоне его обещания до 10 мая вывести своих боевиков из Бахмута. Впрочем, на это уже отреагировал глава Чечни рамзан кадыров, который в своем telegram-канале пообещал, что в случае выхода наемников из города, он пришлет своих людей на их место.

При этом он тоже пожаловался на то, что его солдаты тоже во время полномасштабного вторжения недополучали снаряды и призвал российское военное руководство приехать на место и разобраться. В то же время глава Чечни заявил, что на войне "снарядов не хватает всегда".

Кроме того, кадыров раскритиковал пригожина за его методы по привлечению вниманию.

"Снимать тела погибших боевых товарищей ради общественного резонанса… неправильно", — написал он.

В Украине тоже отреагировали на ситуацию с "разборками" между российскими оккупантами.

"Любые заявления российских субъектов, в частности, лаврова, пескова, медведева и, безусловно, пригожина (ЧВК "Вагнер"), направлены исключительно на неприхотливого внутреннего потребителя", — написал в своем Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что эти лица к реалиям войны не имеют никакого отношения, а их споры говорят лишь о внутреннем напряжении.

Напомним, на заявления пригожина уже отреагировали в российской госдуме, где выразили мнение, что никаких ЧВК в стране вообще существовать не должно, а наемников надо собрать под управлением единого человека в структуре армии.