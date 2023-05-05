"Под каблучок": на истерики пригожина жестко ответили в кремле (видео)

В кремле ответили пригожину

Собравшемуся уходить из Бахмута главарю ЧВК "Вагнера" евгению пригожину ответили в кремле. Его террористов пригласили в ряды МО рф и тогда проблема с боеприпасами якобы решиться сама собой.

Об этом свидетельствует запись разговора, как утверждается, российского генерал-лейтенанта армии и депутата Госдумы виктора соболева, которую опубликовали журналисты Nexta.

Так, конфликт между МО рф и пригожиным получил продолжение. На дерзкое поведение пригожина, который якобы пакует чемоданы с Бахмута из-за нехватки боеприпасов, там ответили жестко — что никаких ЧВК в рф и вовсе быть не должно.

"Я считаю, что вот этих частных компаний у нас в принципе быть не должно. Все должны подчинятся единому командованию", — говорит соболев, добавляя, что если ЧВК "Вагнер" и добровольцы перейдут под руководство Минобороны, тогда никаких проблем с припасами не будет.

"Должно быть единоначалие в армии и никакого другого вот этого вот не должно быть. Какие-то частные компании. О чем речь? Что это за компании частные? Какую они прибыль извлекают? Правильно, если бы все вот, и добровольческие в том числе части, должны быть сведены в один может быть армейский корпус, если их численности хватит… Все должно быть подчинятся одному человеку, который является командующим… Выдаются боеприпасы, где, например, направление главного удара, но это не должна быть чья-то прихоть", — подытожил соболев.

Мимо российской "Санта-Барбары" не смогли пройти и комментаторы в сети.

Напомним, что пригожин уже давно "воюет" с Минобороны рф из-за "нехватки боеприпасов". Россиянам еще зимой даже пригодилось создавать целый флешмоб, чтобы террористам дали больше оружия. Однако, как можно понять по одному из последних видео пригожина, где он называет шойгу и герасимова "с***ми", проблема эта, если она и вовсе существовала, никуда не ушла.