"Під каблучок": на істерики пригожина жорстко відповіли у кремлі (відео)

В кремлі відповіли пригожину

Ватажкові ПВК "Вагнера", що зібрався йти з Бахмута, євгенію пригожину відповіли в кремлі. Його терористів запросили до лав МО рф і тоді проблема з боєприпасами нібито вирішиться сама собою.

Про це свідчить запис розмови, як стверджується, російського генерал-лейтенанта армії та депутата Держдуми віктора соболєва, яку опублікували журналісти Nexta.

Так, конфлікт між МО РФ і пригожиним отримав продовження. На зухвалу поведінку пригожина, який нібито пакує валізи з Бахмута через брак боєприпасів, там відповіли жорстко — що жодних ПВК у росії взагалі не повинно бути.

"Я вважаю, що ось цих приватних компаній у нас у принципі бути не повинно. Усі повинні підкорятися єдиному командуванню", — каже соболєв, додаючи, що якщо ПВК "Вагнер" та добровольці перейдуть під керівництво Міноборони, тоді жодних проблем із припасами не буде.

"Має бути єдиноначальність в армії і ніякого іншого ось цього ось не повинно бути. Якісь приватні компанії. Про що мова? Що це за компанії приватні? Який вони прибуток отримують? Правильно, якби все ось, і добровольчі в тому числі частини, повинні бути зведені в один може бути армійський корпус, якщо їх чисельності вистачить... Все має підкорятися одній людині, яка є командувачем... Видаються боєприпаси, де, наприклад, напрямок головного удару, але це не повинні бути чиїсь забаганки", — підсумував соболів.

Повз російську "Санта-Барбару" не змогли пройти і коментатори в мережі.

Нагадаємо, що пригожин вже давно "воює" з Міноборони рф через "нестачу боєприпасів". Росіянам ще взимку навіть у нагоді створювати цілий флешмоб, щоб терористам дали більше зброї. Однак, як можна зрозуміти по одному з останніх відео пригожину, де він називає шойгу і герасімова "с***ми", проблема ця, якщо вона взагалі існувала, нікуди не пішла.