Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, який функціонал буде у кадировців у Бахмуті після виходу "вагнерівців"

Щодо запрошення пригожину кадировцям у Бахмут … Я б у цьому випадку не став применшувати бойові здібності та навички кадировців, хоч за весь період повномасштабної війни в Україні, вони себе більше показали як понторізи, ґвалтівники та мародери.

Але … Якщо у пригожина і справді є така домовленість з кадировим, то в Бахмут потрібно буде до 10 травня закинути до 4 тис кадирок як мінімум. Логістично це можливо? Загалом — та й навіть більше, не виключаю, що це питання узгоджувалося набагато раніше, а те, що зараз відбувається, — цирк.

Але постає питання, а який функціонал буде у кадировців у Бахмуті? Переважно вони перебували на другій лінії і на передову совались дуже рідко. Виконувати функції загороджувальних загонів, сіяти терор на окупованих територіях — так, це їхній функціонал. Бої на передку? Ні-ні-ні…

Крім того, ПВК "Вагнер" у Бахмуті виконує функції живого м’яса. Адже саме вони йдуть у першій лінії, беручи участь у штурмах, а вже за ними просувається десантура. Ось і виникає питання, чи кадировці відіграватимуть роль живого м’яса або коли з’являться в Бахмуті, перекладуть ці функції на десантуру?

З цього питання випливає й інше, а саме, якщо "так", то наскільки це сподобається десантурі і які будуть у них у зв’язку комунікації з кадировцями? Чи не виникне дуже швидко "мовний" та "культурний" бар’єр, який переросте ще швидше в щось більше, ніж непорозуміння?

Власне, хрін редьки не солодший. Але, буде цікавим подивитися за тим, як у Бахмуті буде передана естафета скиглення і коли почне вже кадиров завивати: "Е-е-е, шойгу, дон, дай снаряди, дон!"

У Бахмуті були утилізовані ПВК "Вагнер", настала черга утилізувати кадировців.

Джерело: пост Коваленка в Telegram