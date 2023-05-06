Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, какой функционал будет у кадыровцев в Бахмуте после выхода "вагнеровцев"

Насчёт приглашения пригожина кадыровцам в Бахмут… Я бы в данном случае не стал преуменьшать боевые способности и навыки кадыровцев, хотя за весь период полномасштабной войны в Украине, они себя больше показали как понторезы, насильники и мародёры.

Но… Если у пригожина и вправду есть такая договорённость с кадыровым, то в Бахмут необходимо будет до 10 мая закинуть до 4 тыс кадырок как минимум. Логистически это возможно? В целом — да и даже больше, не исключаю, что этот вопрос согласовывался намного раньше, а всё сейчас происходящее — цирк.

Но возникает вопрос, а какой функционал будет у кадыровцев в Бахмуте? Преимущественно они находились на второй линии и на передовую совались очень редко. Выполнять функции заградотрядов, сеять террор на оккупированных территориях — да, это их функционал. Бои на передке? Не-не-не…

Кроме того, ЧВК "Вагнер" в Бахмуте выполняет функции живого мяса. Ведь именно они идут в первой линии, участвуя в штурмах, а уже за ними продвигается десантура. Вот и возникает вопрос, кадыровцы будут играть роль живого мяса или когда появятся в Бахмуте, переложат эти функции на десантуру?

Из этого вопроса следует и другой, а именно, если "да", то насколько это понравится десантуре и каковы будут у них в этой связи коммуникации с кадыровцами? Не возникнет ли очень быстро "языковой" и "культурный" барьер, перерастающий ещё быстрее в нечто большее, чем недопонимание?

Собственно, хрен редьки не слаще. Но, будет интересным посмотреть за тем, как в Бахмуте будет передана эстафета нытья и как скоро начнёт уже кадыров завывать: "Э-э-э, шойгу, дон, дай снаряды, дон!"

В Бахмуте были утилизированы ЧВК "Вагнер", настал черёд утилизировать кадыровцев.

Источник: пост Коваленко в Telegram