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"Вагнеровцы" уходят из Бахмута: их место займут не менее "колоритные" персонажи

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Боевики ЧВК "Вагнер"
Боевики ЧВК "Вагнер"

Наемники намерены покинуть Бахмут до 10 мая

Главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин заявил о намерении уйти из Бахмута и передать позиции своих наемников солдатам главы Чечни рамзана кадырова.

Соответствующее заявление было обнародовано пресс-службой пригожина в telegram-канале.

В своем сообщении, главарь наемников поблагодарил кадырова за то, что он согласился занять позиции "вагнеровцев", а также предположил, что у того есть все возможности и необходимые ресурсы, чтобы завершить процесс захвата города.

"Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того, чтобы 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут", — сообщил пригожин.

Он также выразил уверенность, что захват города будет завершен усилиями "кадыровцев".

Стоит отметить, что позже главарь "вагнеровцев" обнародовал письмо к руководству российского минобороны с просьбой об отводе его боевиков из Бахмута до 10 мая.

Как сообщалось ранее, накануне пригожин отметился рядом громких заявлений, в которых обвинил российское военное руководство в том, что его наемникам не дают нужного количества боеприпасов, из-за чего они несут огромные потери. Примечательно, что в смерти своих боевиков он обвинил лично главу минобороны сергея шойгу и руководителя генштаба валерия герасимова, а также пообещал, что они "понесут ответственность".

Теги:
#Рамзан Кадыров #Евгений Пригожин #ЧВК Вагнера