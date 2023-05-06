"Вагнерівці" йдуть з Бахмута: їхнє місце займуть не менш "колоритні" персонажі

Найманці мають намір залишити Бахмут до 10 травня

Ватажок ПВК "Вагнер" євген пригожин заявив про намір піти з Бахмута і передати позиції своїх найманців солдатам глави Чечні рамзана кадирова.

Відповідну заяву було оприлюднено пресслужбою пригожина у телеграм-каналі.

У своєму повідомленні ватажок найманців подякував кадирову за те, що він погодився зайняти позиції "вагнерівців", а також припустив, що той має всі можливості та необхідні ресурси, щоб завершити процес захоплення міста.

"Я вже зв’язуюся з його представниками, щоб передачу позицій почати здійснювати негайно, щоб 10 травня, о 00.00, рівно в той момент, коли за нашими розрахунками ми повністю вичерпаємо свій бойовий потенціал, на наші місця стали наші бойові товариші і продовжили штурм населеного пункту Бахмут", — повідомив пригожин.

Він також висловив упевненість, що захоплення міста буде завершено зусиллями "кадировців".

Варто зазначити, що пізніше ватажок "вагнерівців" оприлюднив листа до керівництва російського міноборони з проханням про відведення його бойовиків із Бахмуту до 10 травня.

Як повідомлялося раніше, напередодні пригожин відзначився низкою гучних заяв, у яких звинуватив російське військове керівництво у тому, що його найманцям не дають потрібної кількості боєприпасів, через що вони зазнають величезних втрат. Примітно, що у смерті своїх бойовиків він звинуватив особисто голову міноборони сергія шойгу та керівника генштабу валерія герасімова, а також пообіцяв, що вони "понесуть відповідальність".