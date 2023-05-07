В минобороны рф ответили на истерику пригожина: что изменится

пригожину пообещали снаряды, которые он долгое время выпрашивал у МИнобороны рф

После истерики главы ЧВК "Вагнера" евгения пригожина, когда он обматерил военное руководство рф из-за "снярядного голода" у своих наемников, в Министерстве обороны россии пообещали ему дать боеприпасы и вооружение в таком количестве, которое будет необходимо.

Информацию об этом сегодня, 7 мая, была опубликована в Telegram-канале пресс-службы евгения пригожина. По его словам, "вагнеровцам" также якобы разрешили действовать в Бахмуте так, как они посчитают нужным.

"Нам клянутся, что на фланги будет выставлено все, что необходимо для того, чтобы нас не подрезал противник. нам говорят о том, что мы можем действовать в Артемовске так, как считаем нужным. И нам дают суровикина (сергей суровикин — генерал армии рф, — Ред.), как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнера" во взаимодействии с Министерством обороны", — заявил пригожин.

Главарь "вагнеровцев" подчеркнул, что суровикин — это единственный человек со звездой генерала армии, который умеет воевать.

Отметим, что в январе 2023 года сергей суровикин был смещен с должности командующего Объединенной группировкой российских войск в Украине. Тогда его заменил начальник Генштаба рф валерий герасимов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пригожин сделал новое громкое заявление насчет того, что ответственными за смерть десятков тысяч "вагнеровцев" являются министр обороны рф сергей шойгу и глава генштаба валерий герасимов.