Сорвала и бросила на пол: жительнице Мелитополя грозит тюрьма из-за флага россии

Молодая жительница Мелитополя сорвала со стены кафе российский флаг, ее заставили "раскаяться" на камеру

Жители оккупированного Мелитополя, где на днях подорвали очередного коллаборанта, выражают свой протест против россии — девушка сорвала со стены кафе российский флаг. За это ей может грозить год тюрьмы за "надругательство".

Об этом сообщил Telegram-канал "РИА-Мелитополь".

Инцидент произошел в начале мая — выходя из кафе, 25-летняя жительница Мелитополя сорвала российский триколор и бросила его на пол. Все попало на запись камеры наблюдения.

"Бдительный" директор сообщил о случившемся в "полицию", девушку разыскали. Как сообщили оккупанты, с ней провели беседу и заставили на камеру "раскаяться в содеянном".

"Стыдно, потому что эти ничего никому не докажешь, только себе хуже сделала … Флаг вообще ни при чем был к моим личным … неприязням", — ответила девушка на вопрос раскаивается ли она в содеянном.

Кроме того, девушке грозит уголовное дело по статье 329 УК РФ за надругательство над государственными символами РФ. Санкции статьи предусматривают до года лишения свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что коллаборанты ощущают близость освобождения Юга Украины от российской нечисти, паникуют и пытаются сбежать в россию. Однако оккупанты мало кому разрешают это сделать.