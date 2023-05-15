Зірвала та кинула на підлогу: мешканці Мелітополя загрожує в’язниця через прапор росії

Молода мешканка Мелітополя зірвала зі стіни кафе російський прапор, її змусили "розкаятися" на камеру

Мешканці окупованого Мелітополя, де днями підірвали чергового колаборанта, висловлюють свій протест проти росії – дівчина зірвала зі стіни кафе російський прапор. За це їй може загрожувати рік в’язниці за "наругу".

Про це повідомив Telegram-канал "РІА-Мелітополь".

Інцидент стався на початку травня – виходячи з кафе, 25-річна мешканка Мелітополя зірвала російський триколор та кинула його на підлогу. Все потрапило на запис камери спостереження.

"Пильний" директор повідомив про те, що сталося в "поліцію", дівчину розшукали. Як повідомили окупанти, з нею провели бесіду і змусили на камеру "розкаятися у скоєному".

"Соромно, бо цим нічого нікому не доведеш, тільки собі гірше зробила... Прапор взагалі ні до чого був до моєї особистої... неприязні", — відповіла дівчина на запитання, чи кається вона у скоєному.

Крім того, дівчині загрожує кримінальна справа за статтею 329 КК РФ за наругу над державними символами РФ. Санкції статті передбачають до року позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колаборанти відчувають близькість звільнення Півдня України від російської погані, панікують і намагаються втекти до Росії. Однак окупанти мало кому дозволяють це зробити.