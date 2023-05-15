На окупованих територіях паніка через контрнаступ ЗСУ: що відбувається на півдні України

Стаючи на шлях зради України, ці люди, ймовірно, чекали на зовсім інше життя

Український контрнаступ дуже непокоїть зрадників України на окупованих територіях, на життя яких і без того часто чинять замахи. Вони прагнуть втекти до росії, але нове російське "начальство" забороняє виїжджати багатьом з них.

Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

Зокрема колаборанти вкрай незатишно почуваються на окупованих територіях Херсонської області, їх накриває паніка, багато хто вже втік до росії, але окупанти перешкоджають цьому.

"Колаборанти на тимчасово окупованій території Херсонської області масово тікають до рф. Серед зрадників на ТОТ поширюються панічні настрої, і багато хто з них уже виїхав з території України. При цьому керівництво окупаційних адміністрацій заборонило виїжджати значній частині колаборантів, але ті все одно шукають способу обійти заборону, сидять на валізах та вивозять свої родини", – розповів Владислав Назаров.

Аналогічна ситуація спостерігається і на окупованій частині Запорізької області. Там ті, хто пішов на співпрацю з ворогом, тепер намагаються втекти до росії, проте їхнє "начальство" не дає багатьом виїхати.

Стаючи на шлях зради України, ці люди, мабуть, очікували зовсім іншого життя — їх не тільки всюди чатує на небезпеку, а й так звані нові "роботодавці" не виконують зобов’язань. Наприклад, у Запорізькій області росіяни перестали платити зарплату співробітникам окупаційних "адміністрацій", багато хто з них сидить без грошей уже два місяці.

Як повідомляв "Телеграф", на тлі паніки навколо контрнаступу ЗСУ росіяни почали вивозити документацію з адміністративних установ окупованого Енергодару, а з лікарень – медичне обладнання.