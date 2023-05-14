"Бахмут - це прелюдія": у Зеленського заінтригували новиною про контрнаступ ЗСУ

Україна взяла на себе ініціативу у Бахмуті

В Офісі президента України заявили, що успішна контратака ЗСУ в районі Бахмута — це прелюдія до масштабного контрнаступу, що складається з багатьох дій.

Про це сказав радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв’ю газеті Bild.

Він зазначив, що те, що Україна взяла на себе ініціативу в Бахмуті, не означає, що місто буде звільнено завтра, але що важкі бої продовжуватимуться, а боєздатність росії продовжуватиме руйнуватися.

"У ширшому сенсі Бахмут — це прелюдія до контрнаступу. Це двері, які відкривають для України можливість розпочати успішний контрнаступ", — каже Подоляк, пояснюючи, що контрнаступ — це не разовий захід, який розпочався сьогодні і закінчиться завтра. Це безліч дій, десятки та сотні дій, деякі з яких вже здійснюються.

"Наприклад: Інтенсивніший обстріл російської тилової підтримки — це знижує можливості російської армії. Є також невеликі локальні зрушення в різних частинах Донецької області. Контрнаступ — це серія дій, що відбуваються протягом певного періоду часу", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ватажок ПВК "Вагнера" пригожин у паніці розповів, чим загрожує контратака ЗСУ у Бахмуті.

Також ми повідомляли, що під Бахмутом з позицій втекла ціла бригада росіян.