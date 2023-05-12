Вперше офіційно: у Міноборони підтвердили успіхи ЗСУ у Бахмуті

Незважаючи на шквал російських фейків, ЗСУ за тиждень не тільки не втратили жодної позиції в Бахмуті, а й просунулися

У Міноборони України розповіли про ситуацію в Бахмуті, звідки нещодавно втекла російська 72-а окрема мотострілецька бригада. Це місто має для Росії майже сакральне значення і тому вона продукує багато брехні та фейків навколо того, що відбувається там.

Про це розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Протягом тижня у російських телеграм-каналах та ЗМІ провідною темою залишався Бахмут і події, пов’язані з ним. Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має важливе значення. Майже сакральне", — пише вона.

Маляр констатувала, що описуючи ситуацію в Бахмуті, окупанти хвалять себе, вигадують "новини" про свій успіх і обмовляють військове командування України. Росіяни також поширюють неправдиву інформацію про брак зброї у ЗСУ, ймовірно, намагаючись виправдати свої невдачі на Бахмутському напрямку

Маляр тезово описала ситуацію у Бахмуті за поточний тиждень:

ворогу не вдалося реалізувати свої плани;

окупанти зазнали великих втрат у живій силі;

наші захисники просунулися на Бахмутському напрямку на 2 км;

жодної позиції у Бахмуті цього тижня Україна не втратила.

Як раніше розповідав "Телеграф", ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин заявив 11 травня, що російські солдати тікають без бою з тих позицій, які найманці пригожина завойовували "кров’ю та життям". На флангах ситуація розвивається для росіян "за найгіршим сценарієм".