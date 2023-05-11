"Найгірший сценарій": пригожин про важку ситуацію росіян у Бахмуті

ЗСУ продовжують тиснути на російських загарбників у Бахмуті, змушуючи тих бігти

Не минає жодного дня без заяв ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина про те, що в Бахмуті все погано для російської армії. Браві повідомлення про просування окупантів українською землею різко змінилися скаргами на те, що російські солдати тікають з позицій і найманцям доводиться своїми силами прикривати фланги.

Як повідомляє прес-служба ПВК "Вагнера", російські солдати тікають без бою з тих позицій, які найманці пригожина завойовували "кров’ю та життям". На флангах ситуація розвивається для росіян "за найгіршим сценарієм".

"Ті території, які кров’ю та життями наших бойових товаришів бралися багато місяців, щодня проходячи десятками чи сотнями метрів, сьогодні без бою кидаються тими, хто має утримувати наші фланги", — заявив він.

При цьому він додав, що штурмові групи "вагнерівців" продовжують наступати в самому Бахмуті, просуваючись на захід і навіть увійшли до так званого "Гнізда" (укріпрайон ЗСУ у західній частині Бахмуту). За словами пригожина, до західних кордонів Бахмута найманцям залишилося близько 625 метрів.

Також повідомляється, що вранці 11 травня в російських Telegram-каналах почали повідомляти, що підрозділи російської армії залишили позиції на північний захід від Бахмута поблизу дороги Часів Яр-Бахмут. В обід стало відомо, що окупаційні війська залишили важливі позиції в районі Клещеївки, але потім їх вдалося повернути "вагнерівцям" і зараз вони їх утримують.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що євгеній пригожин обмовився про якогось "веселого дідуся", який може виявитися "закінченим муд**ом". У кремлі ці слова розцінили, як натяк на путіна і вважають, що останнім часом ПВК "Вагнер" діє не в інтересах росії, а у своїх власних.