пригожин в істериці розповів про наступ ЗСУ: "Він вже йде повним ходом"

пригожин вважає, що ЗСУ вже розпочали масштабний контрнаступ

Ватажок ПВК "Вагнер" євген пригожин вважає, що ЗСУ вже розпочали контрнаступ, хоча президент України Володимир Зеленський у своєму недавньому інтерв’ю сказав про необхідність взяти паузу.

У спілкуванні з російськими ЗМІ пригожин зазначив, що наступ ЗСУ вже йде "повним ходом".

За його словами, підрозділи української армії нібито заходять у фланги та мають певний успіх.

"Для ЗСУ важливо проломити артемівський (Бахмутський, — Ред.) напрямок, наступними напрямками будуть Брянська та Білгородська області з виходом на території росії, а також Запоріжжя, після чого планується задіяти північний та південний напрямки. Їм потрібно спочатку розібратися з Артемівським напрямком. Наступ ЗСУ почався", — сказав в істериці ватажок бойовиків.

Також пригожин додав, що ЗСУ нібито вже "задіяли всю техніку, яку їм передав Захід".

Раніше "Телеграф" наводив слова секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що український президент ще не затвердив термінів проведення контрнаступу. Він додав, що достовірною інформацією щодо планів контрнаступу в Україні та за її межами володіє обмежена кількість осіб.