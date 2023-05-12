"Фронт провалюється, конашенков бреше": пригожин у паніці розповів, чим загрожує контратака ЗСУ у Бахмуті (відео)

Росіяни біжать та істерять

Ватажок ПВК "Вагнера" продовжує конфлікт із Міністерством оборони росії. Він розвіяв очевидний міф російських генералів, які заявили про тактичний відступ у районі Бахмута, нібито з метою зайняти вигідніші позиції, а також пояснив, чим насправді це загрожує окупантам.

Ниттям ватажка терористів поділилася його пресслужба.

За його словами, представник Міноборони росії ігор конашенков, говорячи про тактичний відступ росіян на малоілінівському напрямі просто у черговий раз набрехав. Насправді дії росіян є нічим іншим, як втечею. Це можна було бачити і за заявою наших військових, які прикріплювали відповідні відео, на якому знято втечу цілої бригади зс рф, але тепер це почали визнавати і самі росіяни.

Він зазначив, що після того, як найманці передали фланги навколо Бахмута військам росії ті просто втекли, а тепер для ЗСУ відкривається дорога на Бахмут з Часів Яру, а також для українських захисників з’явилася можливість вийти до північних околиць міста-фортеці.

"Вихід до Берхівського водосховища, якщо ви подивіться, що відбувається в населеному пункті Берхівка, це означає, що противник підійде до Бахмута і буде від міста на відстані 500 метрів. Зайнявши всі тактичні висоти. З втратою Берхівського водосховища, зі втратою всіх цих територій, які залишили (вс рф — Ред.), а це 5 квадратних кілометрів, тільки за сьогодні , у противника повністю звільнена дорога Часів Яр — Бахмут. І противник зуміє користуватися цією дорогою — це перше, він зайняв тактичні висоти — це друге" — каже пригожин.

Область за яку турбуватися пригожин

Активний рух наших військ на флангах Бахмута простіше зрозуміти на анімованому зображенні.

Тут варто зазначити, що успішну контратаку ЗСУ на Бахмутському напрямі вже підтверджують і у Міноборони України. Так, наприклад, заступник голови МО Анна Маляр заявила, що українські захисники просунулися вперед на два кілометри. Найімовірніше вона мала на увазі область Берхівського водосховища. Саме там, судячи з карт, стався рух уперед саме на 2 км.

Але втечу росіян можна вже побачити не лише на картах та почути не лише за заявами. У мережі вже з’являється все більше відео чергового "жесту доброї волі".

Пригожин у зв’язку з цим уже почав справжню істерику, адже за його словами, тепер Бахмут для ЗСУ перебуває, як на долоні.

"Наступний крок, коли вони зайдуть у населений пункт Берхівка — це означатиме поступове оточення Бахмута", — прогнозує він.

З усього вищезгаданого пригожин робить невтішний для росії висновок- навіть у разі захоплення Бахмута його ЧВКашниками росія від цього не отримає нічого тому що: "фланги сипляться, фронт провалюється".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України підтвердив успішну контратаку ЗСУ під Бахмутом.

Також ми повідомляли, що пригожин написав листа шойгу з несподіваною пропозицією.