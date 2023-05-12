"Фронт провалюється, конашенков бреше": пригожин у паніці розповів, чим загрожує контратака ЗСУ у Бахмуті (відео)
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Росіяни біжать та істерять
Ватажок ПВК "Вагнера" продовжує конфлікт із Міністерством оборони росії. Він розвіяв очевидний міф російських генералів, які заявили про тактичний відступ у районі Бахмута, нібито з метою зайняти вигідніші позиції, а також пояснив, чим насправді це загрожує окупантам.
Ниттям ватажка терористів поділилася його пресслужба.
За його словами, представник Міноборони росії ігор конашенков, говорячи про тактичний відступ росіян на малоілінівському напрямі просто у черговий раз набрехав. Насправді дії росіян є нічим іншим, як втечею. Це можна було бачити і за заявою наших військових, які прикріплювали відповідні відео, на якому знято втечу цілої бригади зс рф, але тепер це почали визнавати і самі росіяни.
Він зазначив, що після того, як найманці передали фланги навколо Бахмута військам росії ті просто втекли, а тепер для ЗСУ відкривається дорога на Бахмут з Часів Яру, а також для українських захисників з’явилася можливість вийти до північних околиць міста-фортеці.
"Вихід до Берхівського водосховища, якщо ви подивіться, що відбувається в населеному пункті Берхівка, це означає, що противник підійде до Бахмута і буде від міста на відстані 500 метрів. Зайнявши всі тактичні висоти. З втратою Берхівського водосховища, зі втратою всіх цих територій, які залишили (вс рф — Ред.), а це 5 квадратних кілометрів, тільки за сьогодні , у противника повністю звільнена дорога Часів Яр — Бахмут. І противник зуміє користуватися цією дорогою — це перше, він зайняв тактичні висоти — це друге" — каже пригожин.
Активний рух наших військ на флангах Бахмута простіше зрозуміти на анімованому зображенні.
Тут варто зазначити, що успішну контратаку ЗСУ на Бахмутському напрямі вже підтверджують і у Міноборони України. Так, наприклад, заступник голови МО Анна Маляр заявила, що українські захисники просунулися вперед на два кілометри. Найімовірніше вона мала на увазі область Берхівського водосховища. Саме там, судячи з карт, стався рух уперед саме на 2 км.
Але втечу росіян можна вже побачити не лише на картах та почути не лише за заявами. У мережі вже з’являється все більше відео чергового "жесту доброї волі".
Пригожин у зв’язку з цим уже почав справжню істерику, адже за його словами, тепер Бахмут для ЗСУ перебуває, як на долоні.
"Наступний крок, коли вони зайдуть у населений пункт Берхівка — це означатиме поступове оточення Бахмута", — прогнозує він.
З усього вищезгаданого пригожин робить невтішний для росії висновок- навіть у разі захоплення Бахмута його ЧВКашниками росія від цього не отримає нічого тому що: "фланги сипляться, фронт провалюється".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України підтвердив успішну контратаку ЗСУ під Бахмутом.
Також ми повідомляли, що пригожин написав листа шойгу з несподіваною пропозицією.