Просування ЗСУ у Бахмуті: Зеленський зробив повідомлення за підсумками Ставки

На ставці доповідали Залужний, Сирський, Резніков та інші

Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Коментуючи його, президент України по суті підтвердив успішну контратаку ЗСУ під Бахмутом.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках", — заявив президент.

Також Зеленський розповів, що на Ставці доповідав і генерал Тарнавський з приводу актуальної ситуації в ОСУВ "Таврія". ОСУВи "Одеса", "Північ" – також під контролем.

"Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад", — каже Зеленський.

Крім того, зазначає президент, були важливі доповіді головкому Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратегпрому Камишина.

"Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, що днями під Бахмутом з позицій втекла ціла бригада росіян, а ЗСУ з того часу просунулися на цьому напрямі на кілька кілометрів уперед. Тим часом, ймовірно, щоб якось заспокоїти переляканих росіян, роспропаганда активізувала фейки, зокрема про Залужного.