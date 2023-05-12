"ЗСУ доживають останні дні": переляканих росіян спробували заспокоїти диким фейком про Зеленського та Залужного

Пропагандисти намагаються заспокоїти росіян, але виходить смішно

Росіяни продовжують плодити шалені теорії про те, куди зник Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У своєму потоці абсурду вони взагалі дійшли до того, що ЗСУ скоро "перестануть існувати".

Цю шизоїдну маячню на повному серйозі росіянам "впарює" офіційний друкований орган уряду росії — "Російська газета".

Так, пропагандисти вже не кажуть, що Залужний "загинув" натомість вони знайшли нову "фішку" — Залужного заарештовано. Про це, наприклад, вищезгадана газета пише, посилаючись на слова російського офіцера спецназу та полковника у відставці анатолія матвійчука.

"Надійне", як швейцарський годинник, джерело впевнено каже — Залужний і Сирський заарештовані за непокору Зеленському. І, виходячи з цих вигадок, спецназівець радує наївних росіян — ЗСУ "доживають останні дні" через відсутність керівництва.

Нагадаємо, що росіяни напередодні майбутнього наступу, якого вони панічно бояться, активізували свої фейки, ймовірно, покликані зменшити градус паніки в російському суспільстві. Так, наприклад, тільки за останні дні вони розповсюджували фейки про Залужного, який нібито загинув, потім, що техніка ЗСУ, передана нам Заходом, не справляється з нашими дорогами, а тепер ось і зовсім кажуть ЗСУ "розвалюється".

При цьому за будь-якого шарудіння вся розпропаганда одразу відкидає свої фейки і скиглить про контрнаступ.