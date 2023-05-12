На тлі успіхів ЗСУ у Бахмуті: пригожин написав листа шойгу з несподіваною пропозицією (фото)

Євген Пригожин запросив міністра оборони Росії відвідати Бахмут

Ватажок бойовиків із ПВК "Вагнера" євгеній пригожин продовжує істерити на тлі ситуації в Бахмуті. Цього разу він запросив у частково окуповане російською армією місто міністра оборони росії сергія Шойгу.

Про це свідчить відкритий лист від 11 травня, опублікований прес-службою пригожина.

У ньому бойовик написав, що українські військові мають певні успіхи у боях за Бахмут. Зокрема, ЗСУ вдалося прорвати фланги, за які нібито відповідали підрозділи російської армії.

"На флангах ПВК "Вагнера", де знаходяться підрозділи ЗС РФ, противник здійснив низку успішних контратак. Враховуючи складну оперативну ситуацію, а також ваш багаторічний досвід ведення бойових дій, прошу вас прибути в Бахмут, щоб самостійно оцінити ситуацію, що склалася", — написав ватажок ПВК у листі до шойгу.

Також у листі пригожин не упустив можливості і похвалився, що його бойовики нібито захопили Бахмут на 95%.

Зазначимо, що пригожин не вперше привселюдно звертається до шойгу. Раніше він звинувачував його в тому, що через "бездіяльність міноборони росії" ПВК "Вагнера" зазнає величезних втрат.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Міноборони України опублікували останню інформацію про події, що відбуваються у Бахмуті.