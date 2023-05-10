росія "кинула" українських зрадників на окупованих територіях: сидять без грошей кілька місяців

Колаборанти кілька місяців сидять без грошей

Зрадникам України в окупації живеться несолодко. З одного боку на їхнє життя постійно роблять замах невідомі, а з іншого — так звані нові "роботодавці" не виконують обов’язків. Наприклад, у Запорізькій області росіяни перестали платити зарплату працівникам окупаційних "адміністрацій".

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зарплата затримується загалом на 2 місяці.

За словами російських керівників окупаційних "адміністрацій", гроші заблоковані безпосередньо у москві. Виною всьому — бюрократичні перепони, які раптово виникли у росії.

"Заборгованість із заробітної плати у російській "військово-цивільній адміністрації" тимчасово окупованих територій Запорізької області складає вже від 1 до 2,5 місяців. Керівництво окупаційних адміністрацій стверджує, що гроші заблоковані в російському казначействі у зв’язку з бюрократичними перешкодами", — повідомляє Центр національного спротиву.

Ймовірно, через відсутність перемог на фронті та очікування контрнаступу ЗСУ керівництво росії вирішило не платити колаборантам зарплату, припускають у ЦНС. Адже окупанти будь-якої миті можуть втратити захоплені території, а колаборанти можуть втекти в цей момент з грошима з російської казни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у гауляйтера Запорізької області з’явився помічник, яким став одіозний міністр часів Януковича. Дмитра Табачника призначено "радником" євгена балицького.