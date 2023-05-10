россия "кинула" украинских предателей на оккупированных территориях: сидят без денег несколько месяцев

Коллаборанты несколько месяцев сидят без денег

Предателям Украины в оккупации живется не сладко. С одной стороны на их жизнь постоянно покушаются неизвестные, а с другой — так называемые новые "работодатели" не выполняют обязанностей. К примеру, в Запорожской области россияне перестали платить зарплату сотрудникам оккупационных "администраций".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Зарплата задерживается в среднем на 2 месяца.

По словам российских руководителей оккупационных "администраций", деньги заблокированы непосредственно в москве. Виною всему — бюрократические преграды, которые внезапно возникли в россии.

"Задолженность по заработной плате в российской "военно-гражданской администрации" временно оккупированных территорий Запорожской области составляет уже от 1 до 2,5 месяцев. Руководство оккупационных администраций утверждает, что деньги заблокированы в российском казначействе в связи с бюрократическими преградами", — сообщает Центр национального сопротивления.

Вероятно, из-за отсутствия побед на фронте и ожидания контрнаступления ВСУ руководство россии решило не платить коллаборантам зарплату, предполагают в ЦНС. Ведь оккупанты в любой момент могут потерять захваченные территории, а коллаборанты попросту могут сбежать в этот момент с деньгами из российской казны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у гауляйтера Запорожской области появился помощник, которым стал одиозный министр времен Януковича. Дмитрий Табачник назначен "советником" евгения балицкого.