Понять и простить? Как украинцы относятся к получению паспорта рф в оккупации — опрос
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Украинцы с пониманием относятся к тем, кто получает российский паспорт в оккупации
Только каждый пятый украинец считает, что их сограждане ни в коем случае не должны получать российские паспорта на временно оккупированных территориях.
Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.
Опрос показал, что только лишь 2,8% украинцев считает, что жителям оккупированных территорий стоит оформлять российский документ.
Ответы на вопросы анкеты о том, можно ли гражданам Украины на оккупированных территориях получать российские паспорта, распределились следующим образом:
- Да, во всех случаях — 2.8%
- Да, но исключительно при условии, если это сохранит их жизнь и свободу — 70,5%
- Нет, ни в коем случае нельзя — 19,2%
- Сложно ответить — 7,5
Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.
Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше.
Ранее "Телеграф" писал о том, что уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец призвал украинцев не отказываться от российских паспортов, если у них нет возможности выехать с временно оккупированной территории.