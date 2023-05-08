Укр

Понять и простить? Как украинцы относятся к получению паспорта рф в оккупации — опрос

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
российский паспорт
российский паспорт. Фото rferl.org

Украинцы с пониманием относятся к тем, кто получает российский паспорт в оккупации

Только каждый пятый украинец считает, что их сограждане ни в коем случае не должны получать российские паспорта на временно оккупированных территориях.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

Опрос показал, что только лишь 2,8% украинцев считает, что жителям оккупированных территорий стоит оформлять российский документ.

Ответы на вопросы анкеты о том, можно ли гражданам Украины на оккупированных территориях получать российские паспорта, распределились следующим образом:

  • Да, во всех случаях — 2.8%
  • Да, но исключительно при условии, если это сохранит их жизнь и свободу — 70,5%
  • Нет, ни в коем случае нельзя — 19,2%
  • Сложно ответить — 7,5

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше.

Ранее "Телеграф" писал о том, что уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец призвал украинцев не отказываться от российских паспортов, если у них нет возможности выехать с временно оккупированной территории.

Теги:
#Украина #Паспорта #Опрос #Оккупация