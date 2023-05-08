Понять и простить? Как украинцы относятся к получению паспорта рф в оккупации — опрос

Украинцы с пониманием относятся к тем, кто получает российский паспорт в оккупации

Только каждый пятый украинец считает, что их сограждане ни в коем случае не должны получать российские паспорта на временно оккупированных территориях.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

Опрос показал, что только лишь 2,8% украинцев считает, что жителям оккупированных территорий стоит оформлять российский документ.

Ответы на вопросы анкеты о том, можно ли гражданам Украины на оккупированных территориях получать российские паспорта, распределились следующим образом:

Да, во всех случаях — 2.8%

Да, но исключительно при условии, если это сохранит их жизнь и свободу — 70,5%

Нет, ни в коем случае нельзя — 19,2%

Сложно ответить — 7,5

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше.

Ранее "Телеграф" писал о том, что уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец призвал украинцев не отказываться от российских паспортов, если у них нет возможности выехать с временно оккупированной территории.