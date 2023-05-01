Так брать или не брать? Украинцев озадачили советами насчет российского паспорта в оккупации

Украинцам советуют выезжать с оккупированных территорий любыми путями, а вопрос паспортизации остается открытым

Несколько дней назад владимир путин принял указ о гражданстве россии на временно оккупированных территориях. Украинцы без российского паспорта могут быть выдворены с территории россии, если "представляют угрозу нацбезопасности страны". Мнения представителей украинской власти касательно российского гражданства на временно оккупированных территориях кардинально расходятся.

Так, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона зявил, что украинцам не стоит отказываться от российских паспортов. Они должны действовать в целях своей безопасности.

Он отметил, что если нет возможности выехать из оккупации любыми способами, даже через россию и другие страны, то лучше принять российское гражданство. Однако после деоккупации территорий нужно будет добровольно от него отказаться.

"Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное. Мы понимаем, что это происходит под давлением, физическим давлением. Поэтому — взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию", — сказал Дмитрий Лубинец.

В то же время вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук высказала противоположное мнение. В своем Telegram-канале она прокомментировала новый преступный указ путина и призвала украинцев не сотрудничать с врагом.

Она отметила, что россияне угрожают украинцам депортацией из-за отказа от российского гражданства, но при этом не дают им выехать из временно оккупированных регионов на подконтрольную Украине территорию. Этим они нарушают не только международное право, но и элементарные гуманитарные соображения.

"Мои рекомендации украинцам на ВОТ остаются прежними: российские паспорта не брать; с оккупантами не сотрудничать; по возможности уехать; ждать ВСУ", — написала Ирина Верещук.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в оккупированном Мелиополе оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ. По городу ездят грузовики с оборонительными сооружениями, которые россияне размещают на подступах к городу, в надежде помешать ВСУ освободить захваченные земли.