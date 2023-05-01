Так брати чи не брати? Українців спантеличили порадами щодо російського паспорта в окупації

Українцям радять виїжджати з окупованих територій будь-якими шляхами, а питання паспортизації залишається відкритим

Кілька днів тому володимир путін прийняв указ про громадянство росії на тимчасово окупованих територіях. Українці без російського паспорта можуть бути видворені з території росії, якщо "представляють загрозу нацбезпеці країни". Думки представників української влади щодо російського громадянства на тимчасово окупованих територіях кардинально розходяться.

Так, уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець в ефірі телемарафону заявив, що українцям не варто відмовлятися від російських паспортів. Вони повинні діяти з метою безпеки.

Він зазначив, що якщо немає можливості виїхати з окупації будь-якими способами, навіть через росію та інші країни, то краще прийняти російське громадянство. Однак після деокупації територій потрібно буде добровільно відмовитись від нього.

"Я б порадив брати російський паспорт, все ж таки для себе прийняти рішення вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском. Тому взяти паспорт, вижити, дочекатися, коли ми звільнимо цю територію", - сказав Дмитро Лубинець.

Водночас, віце-прем’єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук висловила протилежну думку. У своєму Telegram-каналі вона прокоментувала новий злочинний указ путіна та закликала українців не співпрацювати з ворогом.

Вона зазначила, що росіяни погрожують українцям депортацією через відмову від російського громадянства, але при цьому не дають їм виїхати з тимчасово окупованих регіонів на підконтрольну Україні територію. Цим вони порушують не тільки міжнародне право, а й елементарні гуманітарні міркування.

"Мої рекомендації українцям на ТОТ залишаються тими самими: російські паспорти не брати; з окупантами не співпрацювати; по можливості виїхати; чекати на ЗСУ", — написала Ірина Верещук.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в окупованому Меліополі окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ. Містом їздять вантажівки з оборонними спорудами, які росіяни розміщують на підступах до міста, сподіваючись перешкодити ЗСУ звільнити захоплені землі.