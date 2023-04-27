путін прийняв новий указ про українців в окупації: що буде з тими, хто не отримав паспорт рф

У росії вирішили питання щодо громадянства українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях

Російський президент володимир путін прийняв новий скандальний указ щодо українців на окупованих територіях. Тих українців, які не прийняли громадянство росії в окупації, можуть вигнати з країни.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на указ, опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації. Йдеться про мешканців окупованих Херсонської та Запорізької областей, а також терористичних організацій "ЛДНР".

У документі сказано, що ті мешканці, які проживали на захоплених територіях на день їх прийняття до складу росії, вважатимуться іноземцями або особами без громадянства. Також до таких будуть віднесені українці, які раніше проживали на цих територіях і виїхали до росії під час війни, але зголосилися зберегти колишнє громадянство і не склали присягу громадянина росії. Для таких громадян буде встановлено особливості реєстрації за місцем проживання.

Щодо українців, які відмовилися від російського громадянства та побажали залишитися громадянами України, не прийматимуться рішення про депортацію, невирішеність в’їзду та небажаність перебування в росії.

Але жителі так званих "нових регіонів росії" можуть бути видворені з країни, якщо "будуть створювати загрозу її національній безпеці", сказано в указі. Уточнюється, що йдеться про людей, які виступають за насильницьку зміну основ конституційного ладу росії, які планують чи фінансують теракти чи екстремістські злочини.

Указом також визначено порядок отримання відповідними громадянами посвідки на проживання у росії. Термін розгляду заяви не повинен перевищувати 20 робочих днів.

Іноземці та особи без громадянства, які мешкали на окупованих територіях станом на 30 вересня 2022 року на підставі документів, виданих Україною та терористичними організаціями "ЛДНР", можуть продовжувати перебувати на цих територіях, використовуючи зазначені документи до 1 липня 2024 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що колишній український міністр освіти часів Януковича приєднався до окупантів. Він став радником гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького.