Отримав російський паспорт за яблука: колишній глава світового хокею змінив громадянство

Рене Фазель став російським бізнесменом

Колишній президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) швейцарець Рене Фазель отримав російське громадянство і займеться вирощуванням яблук на Кубані. Фазель став головним власником великого російського виробника яблук. Раніше, мешкаючи у Швейцарії, російський чемпіон світу з хокею вразив лицемірством.

Як пише "Інтерфакс", минулого тижня 73-річний Рене Фазель став власником частки у розмірі 54% у російському ТОВ "Алма Холдинг". За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ексглава IIHF на даний момент є громадянином росії. Він зареєстрований індивідуальним підприємцем у січні 2022 року.

Нагадаємо, дантист за фахом, Рене Фазель очолював Міжнародну федерацію хокею 27 років. Він пишався своєю дружбою з путіним, а також часто приїжджав у гості до лукашенка. Давав цим країнам право на проведення чемпіонату світу з хокею.

Раніше повідомлялося, що в Україні було ліквідовано російського хокеїста, який вирішив не ховатися від часткової мобілізації.

Також була інформація, що у росії відмовилися від засновника putin team, який грає у НХЛ.