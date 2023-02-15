Рене Фазель стал российским бизнесменом

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) швейцарец Рене Фазель получил российское гражданство и займется выращиванием яблок на Кубани. Фазель стал основным владельцем крупного российского производителя яблок. Ранее, проживающий в Швейцарии, российский чемпион мира по хоккею поразил лицемерием.

Как пишет "Интерфакс", на прошлой неделе 73-летний Рене Фазель стал обладателем доли в размере 54% в российском ООО "Алма Холдинг". По данным единого государственного реестра юридических лиц, экс-глава IIHF на данный момент является гражданином россии. Он зарегистрирован индивидуальным предпринимателем в январе 2022 года.

Напомним, дантист по профессии, Рене Фазель возглавлял Международную федерацию хоккея 27 лет. Он гордился своей дружбой с путиным, а также часто приезжал в гости к лукашенко. Давал этим странам право на проведение чемпионата мира по хоккею.

Ранее сообщалось, что в Украине был ликвидирован российский хоккеист, который решил не прятаться от частичной мобилизации.

Также была информация, что в россии отказались от основателя putin team, который играет в НХЛ.