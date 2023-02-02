Паспорт рф або звільнення: окупанти продовжують насаджувати українцям громадянство росії

Людей ставлять перед вибором — позбутися коштів для існування чи прийняти російське громадянство

Росіяни намагаються максимально паспортизувати українське населення на окупованих теренах. Мова не лише про захоплених у 2022 році.

За даними Генштабу ЗСУ, у Горлівці Донецької області, окупованої з 2014 року, людей змушують отримати нові посвідчення водія за російським стандартом. Для цього потрібно мати паспорт. Для працівників транспортних підприємств визначено термін до 1 травня 2023 року під загрозою звільнення, якщо документи не будуть оформлені.

Подібні методи примусу окупанти застосовують і на окупованій частині Херсонської та Запорізької областей. Зокрема, в Мелітополі, медиків зі станції швидкої допомоги зобов’язали подати заявку на отримання паспорта росії, якщо його немає. А тим, хто має — принести копію до відділу кадрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що медикам на окупованій території непросто. Частина з них у вимушеному простої через те, що окупанти використовують їхні лікарні та пологові будинки як польові госпіталі. Так сталося в окупованому Луганську.