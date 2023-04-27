путин принял новый указ об украинцах в оккупации: что будет с теми, кто не получил паспорт рф

В россии решили вопрос касательно гражданства украинцев, которые живут на временно оккупированных территориях

Российский президент владимир путин принял новый скандальный указ касательно украинцев на оккупированных территориях. Те украинцы, которые не приняли гражданство россии в оккупации, могут быть выдворены из страны.

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на указ, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет о жителях оккупированных Херсонской и Запорожской областей, а также террористических организаций "ЛДНР".

В документе сказано, что те жители, которые проживали на захваченных территориях на день их принятия в состав россии, будут считаться иностранцами или лицами без гражданства. Также к таковым будут отнесены украинцы, которые ранее проживали на этих территориях и выехали в россию во время войны, но заявили о желании сохранить прежнее гражданство и не принесли присягу гражданина россии. Для таких граждан будут установлены особенности регистрации по месту жительства.

В отношении украинцев, которые отказались от российского гражданства и пожелали остаться гражданами Украины, не будут приниматься решения о депортации, неразрешении въезда и нежелательности пребывания в россии.

Но вот жители так называемых "новых регионов россии" могут быть выдворены из страны, если" будут создавать угрозу ее национальной безопасности", сказано в указе. Уточняется, что речь идет о людях, выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя россии, планирующих или финансирующих теракты либо экстремистские преступления.

Указом также определен порядок получения соответствующими гражданами вида на жительство в россии. Срок рассмотрения заявления при этом не должен превышать 20 рабочих дней.

Иностранцы и лица без гражданства, которые проживали на оккупированных территориях по состоянию на 30 сентября 2022 года на основании документов, выданных Украиной и террористическими организациями "ЛДНР" могут продолжать находиться на этих территориях, используя указанные документы до 1 июля 2024 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бывший украинский министр образования времен Януковича присоединился с оккупантам. Он стал советником гауляйтера запорожской области Евгения Балицкого.