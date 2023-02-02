Укр

Паспорт россии или увольнение: оккупанты продолжают насаждать украинцам гражданство рф

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Паспорта рф нужны, чтобы люди могли зарабатывать
Паспорта рф нужны, чтобы люди могли зарабатывать. Фото suspilne.media

Людей ставят перед выбором — лишиться средств к существованию или принять российское гражданство

Россияне пытаются максимально паспортизировать украинское население на оккупированных территориях. Речь не только о захваченных в 2022 году.

Согласно данным Генштаба ВСУ, в Горловке Донецкой области, оккупированной с 2014 года, людей принуждают получить новые водительские удостоверения по российскому стандарту. Для этого нужно иметь российский паспорт. Для работников транспортных предприятий определен срок до 1 мая 2023 года под угрозой увольнения, если нужные документы не будут оформлены.

Схожие методы принуждения оккупанты применяют и на оккупированной части Херсонской и Запорожской областей. В частности, в Мелитополе, медиков со станции скорой помощи обязали подать заявку на получение паспорта рф, если его нет. А тем у кого есть — принести копию в отдел кадров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что медикам на оккупированной территории непросто. Часть из них в вынужденном простое из-за того, что оккупанты используют их больницы и родильные дома в качестве полевых госпиталей. Так произошло в оккупированном Луганске.

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#Россия #Паспорт #Оккупация