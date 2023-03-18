Диктатор делает все возможное, чтобы отвлечь украинцев от своего государства и захватить их в рф

Президент россии владимир путин, на арест которого рассчитывает все мировое сообщество, подписал новый закон, касающийся граждан Украины. В частности, российский диктатор разрешил ускорить лишение украинского гражданства для граждан, являющихся владельцами паспортов рф.

Об этом субботу, 18 марта, сообщили на официальном сайте кремля, отметив, что теперь гражданство Украины будут отменять сразу после подачи лицом соответствующего заявления в российское Министерство внутренних дел.

Новый путинский закон вступит в силу уже через 90 дней после его официального обнародования.

"Президент россии владимир путин подписал закон, позволяющий прекратить украинское гражданство со дня подачи заявления в мвс рф", — пишут в кремле.

Также известно, что после подачи заявления об отказе от украинского гражданства эти лица не будут иметь права использовать какие-либо документы, связанные с Украиной. Если же эти условия будут нарушены, запрос будет отозван. Повторно предоставить соответствующее заявление гражданин сможет не раньше, чем через 10 лет.

Что касается несовершеннолетних (дети до 14 лет), заявление на отказ от гражданства Украины за них смогут подавать их родители или опекуны.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент страны-агрессорки владимир путин подписал указ о Запорожской и Херсонской областях, где, согласно его желанию, жители оккупированных регионов могли получить гражданство рф по упрощенной системе.