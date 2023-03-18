Черговий плювок на закон: путін підписав скандальний документ щодо громадянства українців

Диктатор робить усеможливе аби відвернути українців від своєї держави і загарбати їх у росію

Президент росії володимир путін, на арешт якого розраховує уся світова спільнота, підписав новий закон, який стосується громадян України. Зокрема, російський диктатор дозволив пришвидшити позбавлення українського громадянства для громадян, які є власниками паспортів рф.

Про це суботу, 18 березня, повідомили на офіційному сайт кремля, зазначивши, що тепер громадянство України будуть скасовувати одразу після подачі особою відповідної заяви до російського Міністерства внутрішніх справ.

Новий путінський закон набере чинності вже за 90 днів після його офіційного оприлюднення.

"Президент росії володимир путін підписав закон, що дозволяє припинити українське громадянство з дня подання заяви до мвс рф", — пишуть у кремлі.

Також відомо, що після подання заяву щодо відмови від українського громадянства, ці особи не матимуть права використовувати будь-які документи, що пов'язані з Україною. Якщо ж ці умови будуть порушені, запит буде відкликаний. Повторно надати відповідну заяву громадянин зможе не раніше, аніж через з 10 років.

Що стосується неповнолітніх (діти до 14 років), то заяву на відмову від громадянства України за них зможуть подавати їх батьки або опікуни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент країни-агресорки володимир путін підписав указ щодо Запорізької та Херсонської областей, де, згідно з його бажанням, жителі окупованих регіонів могли отримати громадянство росії за спрощеною системою.