Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа":

То, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рекомендует получить на временно оккупированных территориях временно же российские паспорта ради самозащиты, а вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук дает противоположную рекомендацию – явный негатив.

И говорит в первую очередь о несогласованности действий разных центров во власти, которые занимаются оккупированными территориями.

У власти должна быть единая стратегия, и действия разных структур должны быть абсолютно синхронны.

Люди на временно оккупированных территориях и без этого в состоянии стресса. Они растеряны, часто запуганы оккупантами, и на них давят тонны военной пропаганды. Им необходимы простые, четкие и однозначные сигналы от Украины. А не диссонанс.

В самое ближайшее время ответственные за это направление чиновники должны дать четкий сигнал тем, кто оказался в оккупации. Что им делать и чего ждать. Рассчитывать на помощь Красного Креста, как и прочих бесполезных организаций типа Amnesty International, я бы не стал. Они доказали свою беспомощность и бесполезность в борьбе с военными преступлениями оккупантов…