"Речь о выживании": Лубинец дал неожиданный совет украинцам в оккупации

Омбудсмен рассказал, чего хотят добиться россияне своей паспортизацией

Украинцам, которые остаются на оккупированных территориях, стоит в целях безопасности взять российский паспорт и выехать оттуда любым доступным способом.

Как рассказал омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в эфире единого марафона новостей, указ российского диктатора владимира путина о депортации украинцев с оккупированных территорий направлен точно не на депортацию.

Он считает, что этот указ направлен на то, чтобы узаконить принудительную паспортизацию украинцев на оккупированной территории, а также поставить точку в этом процессе.

"Я думаю, что все граждане Украины, которые откажутся от российского паспорта, их просто арестуют. И это будет отдельная категория гражданских заложников, которые российская федерация будет держать в плену, в заключении на своей территории или на временно оккупированной территории Украины", — говорит Лубинец.

Омбудсмен добавил, что Украина и впредь не станет признавать эти паспорта, но порекомендовал жителям временно оккупированных территорий взять их и найти способ уехать оттуда.

Он отметил, что сейчас нарабатывается закон, по которому украинцы, получившие такие паспорта, смогут от него отказаться и после деоккупации вернуть украинский.

При этом он подчеркнул, что подобная паспортизация является очередным военным преступлением россии против Украины, однако сейчас идет речь о выживании людей на неподконтрольных территориях

Как сообщалось ранее, 27 апреля путин подписал указ, согласно которому жители оккупированных территорий Украины без российского гражданства могут быть депортированы.