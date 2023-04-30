"Мова про виживання": Лубінець дав несподівану пораду українцям в окупації

Омбудсмен розповів, чого хочуть досягти росіяни своєю паспортизацією.

Українцям, які залишаються на окупованих територіях, варто з метою безпеки взяти російський паспорт та виїхати звідти у будь-який доступний спосіб.

Як розповів омбудсмен України Дмитро Лубінець в ефірі єдиного марафону новин, указ російського диктатора володимира путіна про депортацію українців з окупованих територій спрямований точно не на депортацію.

Він вважає, що цей указ спрямований на те, щоб узаконити примусову паспортизацію українців на окупованій території та поставити крапку в цьому процесі.

"Я думаю, що всі громадяни України, які відмовляться від російського паспорта, їх просто заарештують. І це буде окрема категорія цивільних заручників, які російська федерація триматиме в полоні, ув’язнення на своїй території або на тимчасово окупованій території України", — каже Лубінець.

Омбудсмен додав, що Україна й надалі не визнаватиме ці паспорти, але порекомендував мешканцям тимчасово окупованих територій взяти їх і знайти спосіб виїхати звідти.

Він зазначив, що зараз напрацьовується закон, за яким українці, які отримали такі паспорти, зможуть від нього відмовитися і після деокупації повернути українську.

При цьому він наголосив, що подібна паспортизація є черговим воєнним злочином росії проти України, проте зараз йдеться про виживання людей на непідконтрольних територіях.

Як повідомлялося раніше, 27 квітня путін підписав указ, згідно з яким мешканців окупованих територій України без російського громадянства можуть депортувати.