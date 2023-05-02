Політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов спеціально для "Телеграфу":

Те, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець рекомендує отримати на тимчасово окупованих територіях тимчасово російські паспорти заради самозахисту, а віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук дає протилежну рекомендацію – явний негатив.

І говорить насамперед про неузгодженість дій різних центрів у владі, які займаються окупованими територіями.

У влади має бути єдина стратегія, та дії різних структур мають бути абсолютно синхронними.

Люди на тимчасово окупованих територіях і без цього у стресі. Вони розгублені, часто залякані окупантами, і тиснуть на них тонни військової пропаганди. Їм потрібні прості, чіткі та однозначні сигнали від України. А не дисонанс.

Найближчим часом відповідальні за цей напрямок чиновники мають дати чіткий сигнал тим, хто опинився в окупації. Що їм робити і на що чекати. Розраховувати на допомогу Червоного Хреста, як і інших непотрібних організацій типу Amnesty International, я не став би. Вони довели свою безпорадність і марність у боротьбі з військовими злочинами окупантів.